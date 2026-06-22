Deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance rouge canicule

Une mère et sa fille se rafraîchissent dans les fontaines de la place Antonin Poncet à Lyon. @Lyon Capitale

Deux départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance rouge canicule ce lundi 22 juin 2026.

La situation est de plus en plus inquiétante en Auvergne-Rhône-Alpes. Ce lundi 22 juin 2026, Météo France a placé deux départements en vigilance rouge canicule : le Puy-de-Dôme et l'Allier. Le reste de la région est en vigilance orange tandis que l'ensemble de la France est concernée par la canicule.

Une canicule exceptionnelle à l'échelle du pays et "d'un niveau de sévérité pouvant se rapprocher de celui d'août 2003" explique Météo France.

A note également que le Puy-de-Dôme, le Cantal et la Haute-Loire sont également en vigilance jaune aux orages ce lundi.