Actualité
Une mère et sa fille se rafraîchissent dans les fontaines de la place Antonin Poncet à Lyon. @Lyon Capitale

Deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance rouge canicule

  • par LR

    • Deux départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance rouge canicule ce lundi 22 juin 2026.

    La situation est de plus en plus inquiétante en Auvergne-Rhône-Alpes. Ce lundi 22 juin 2026, Météo France a placé deux départements en vigilance rouge canicule : le Puy-de-Dôme et l'Allier. Le reste de la région est en vigilance orange tandis que l'ensemble de la France est concernée par la canicule.

    Une canicule exceptionnelle à l'échelle du pays et "d'un niveau de sévérité pouvant se rapprocher de celui d'août 2003" explique Météo France.

    A note également que le Puy-de-Dôme, le Cantal et la Haute-Loire sont également en vigilance jaune aux orages ce lundi.

    à lire également
    Jusqu'à 41 degrés attendus à Lyon : des records historiques de chaleur pourraient tomber cette semaine

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Jusqu'à 41 degrés attendus à Lyon : des records historiques de chaleur pourraient tomber cette semaine 08:25
    Lyon : deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île
    Rhône : une fillette de 10 ans entre la vie et la mort après avoir été renversée par une voiture 07:56
    Deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance rouge canicule 07:26
    Lyon soleil
    Un lundi caniculaire à Lyon, jusqu'à 39 degrés attendus 07:14
    Pourquoi la France honore Marc Bloch, fusillé près de Lyon en 1944 07:00
    d'heure en heure
    Festival Printemps de Pérouges 2026 : gagnez vos places pour le concert de Christophe Maé 21/06/26
    Elisabeth et Anaëlle Aymarx défendent une Presqu'île plus apaisée.
    À Lyon, les défenseurs de la ZTL célèbrent un an de "ville plus calme et plus agréable" 21/06/26
    Chambéry
    Canicule : Chambéry adapte l'accueil dans ses écoles et certaines crèches 21/06/26
    Armoni Brooks, MVP du championnat d'Italie, rejoint l'Asvel 21/06/26
    Halles de Lyon Paul Bocuse de Lyon
    Une dernière place à prendre au cœur du troisième meilleur marché du monde 21/06/26
    Un homme blessé au couteau devant la gare Part-Dieu, les agresseurs en fuite 21/06/26
    Littérature : Hystérie collective...et jubilatoire 21/06/26
    Canicule : les concerts de la Ville maintenus pour la Fête de la musique 21/06/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut