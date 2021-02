Isère : trois Lyonnais grièvement blessés au cours d’une partie de luge

Trois Lyonnais ont été blessés à Chamrousse, en Isère, samedi 20 février, à l’occasion d’une partie de luge. Une quatrième personne a été légèrement touchée.

La luge peut être un exercice dangereux, comme le montre malheureusement l’accident de ces quatre Lyonnais à Chamrousse, en Isère, samedi 20 février en fin d’après-midi. Les quatre adultes ont accroché deux luges ensembles et ont entrepris de dévaler une piste rouge. Ils ont été éjectés de la piste dans un virage et ont glisser sur une vingtaine de mètre sur une pente avant de rencontrer des arbres, explique Le Dauphiné Libéré.

Les pisteurs de la station leur ont porté secours avant d’être rejoint par des équipes de la CRS Alpes et le Samu, arrivé grâce à deux hélicoptères de la sécurité civile.

Le bilan est lourd, un homme de 36 ans a une fracture du bassin, un autre de 23 ans à une fracture du fémur et potentiellement du bassin également, une femme de 36 ans est sérieusement touchée à l’épaule. La quatrième victime a eu plus de chance et s’en sort avec une légère blessure au poignet.

Les trois autres ont été héliportées au CHU Grenoble Alpes, vers 19h30. La CRS Alpes a procédé aux premières constatations sur place et ouvert une enquête.