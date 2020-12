Isère : accident sur l'A51, une victime de 10 ans

Vendredi après-midi, sur l'A51, un accident de la route a eu lieu à hauteur de Vif. Un enfant de 10 ans, alors transporté au CHU de Grenoble, n'a pas survécu.

C'est aux alentours de 15 h 30, hier, qu'un accident, impliquant une fourgonnette et une Clio est survenu dans le tunnel du Petit-Brion rapporte Le Dauphiné. Les deux véhicules se seraient percutés lors du dépassement de la fourgonnette sur la Clio. Sur les quatre passagers de la voiture, un enfant de 10 ans a été amené au CHU de Grenoble après avoir été réanimé par les secours. Son père n'a pas eu de blessure grave et les deux autres personnes ont été plus gravement touchées. L'autoroute a été bloquée près de deux heures, le temps de désincarcérer les occupants de l'habitacle et de sécuriser la route.

Le Dauphiné apprenait ce matin la mort de l'enfant au CHU. Des tests d'alcoolémie ont été effectués sur les conducteurs et se sont révélés négatifs. L'enquête est toujours en cours pour comprendre les circonstances de l'accident.