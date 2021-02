Immobilier à Lyon : l'agence qui réaménage votre bien pour mieux le vendre

Popularisé par l’émission Maison à vendre sur M6, le home staging, ou “mise en valeur de l’habitat” dans la langue de Molière, s’invite dans la région lyonnaise via la start-up Weloge.

Weloge est une agence immobilière nouvelle génération qui propose de relooker à ses frais les appartements et maisons en échange de l’exclusivité sur la vente du bien.

“D’après les statistiques, seulement 8 % des personnes sont capables de se projeter dans un bien vide ou encombré. Nous proposons de valoriser le bien pour le vendre au meilleur prix en travaillant avec des décorateurs qui vont tout réaménager, de la table de salon jusqu’à la cuillère ou la tasse”, explique Christele Cattier, consultante indépendante pour Weloge dans l’Ouest lyonnais.

Seule limite à ce réaménagement, les travaux ne sont pas pris en charge. “A contrario, on prendra en charge l’accompagnement et le conseil en cas de travaux”, assure l’agente immobilière.

Weloge promet par ailleurs un accompagnement premium avec photos du bien réalisées par un professionnel, accompagnement juridique et sélection fine des acheteurs. “On ne fait pas des visites touristiques avec beaucoup de monde. On va sélectionner les acquéreurs pour voir si leur dossier tient la route avec un courtier. Le but, c’est de faire des visites de qualité. L’idée, pour nous, c’est de ne pas avoir trop de mandats, mais se concentrer sur deux ou trois pour bien accompagner les vendeurs”, conclut Christele Cattier.

La formule semble déjà séduire. L’entreprise, créée en 2017, a rapidement grandi et compte désormais une équipe de 65 consultants indépendants, dont 10 dans toute la région lyonnaise.