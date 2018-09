Il met une main aux fesses à une femme : deux ans de contrainte pénale

Mettre une main aux fesses à une femme sans son consentement reste un geste grave. Un homme vient d'être condamné à deux ans de contrainte pénale.

L'information est rapportée par le Progrès dans son édition du jour. Mardi, un homme de 45 ans a mis une main aux fesses d'une jeune fille de 22 ans. Arrêté, il a été jugé et condamné à une contrainte pénale de deux ans et six mois d'emprisonnement en cas de non-respect et devra verser 800 euros à la jeune femme. L'avocate du prévenu a expliqué que "Pour lui, les femmes, c'est comme des objets", selon les propos rapportés par le Progrès. Cette contrainte pénale est une alternative à la prison, mais l'homme sera soumis à des obligations. En cas de non-respect, il pourrait être incarcéré.