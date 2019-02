Grosse galère sur les routes de Lyon : plus de 40 km de bouchons !

En temps normal, le mercredi matin est légèrement plus fluide que les autres jours de la semaine à Lyon. Pourtant ce 13 février, on compte plus de 40 kilomètres de bouchons sur les routes de l'agglomération, en partie à cause d'un accident sur l'A46.

Après plus de 30 kilomètres de bouchons mardi matin, ce mercredi parvient à faire pire. À 8h30, plus de 40 kilomètres de bouchons et de ralentissements étaient relevés sur l'agglomération de Lyon par Onlymoov'.

Ainsi, 13 kilomètres de ralentissement étaient présents sur l'A46 Sud en direction de Paris suite à un accident impliquant deux poids lourds, 10 kilomètres sur l'A7 de Ternay à Saint-Fons, 2 kilomètres sur l'A47 à hauteur de Chasse-sur-Rhône, 2 kilomètres sur l'A450 en direction de Pierre-Bénite ou bien encore 5 kilomètres sur l'A43 en direction de Bron.

De chaque côté du tunnel de Fourvière, ce sont 3 kilomètres de bouchons qui ont été relevés, sur le périphérique Laurent Bonnevay, 1 kilomètre en direction de Marseille, 2 km en direction de Paris. Enfin, au niveau du nœud des îles, 2 kilomètres dans les deux sens.

Dans ce contexte, et dans la mesure du possible, les automobilistes sont invités à se reporter sur les transports en commun et modes doux, ainsi qu'à éviter l'A46 ce matin.