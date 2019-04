Grève agents de la ville de Lyon : “Un dialogue social devenu monologue”

Les agents de la ville de Lyon ont confirmé leur intention de faire grève les 29 et 30 avril et 2 et 3 mai prochains.

Comme nous l'écrivions la semaine passée, l'intersyndicale des agents de la municipalité a déposé un préavis pour quatre jours de grève les 29, 30 avril et les 2 et 3 mai. Ils réclament notamment une augmentation de 100€ pour les rémunérations inférieures à 2700€ brut et “une véritable politique d'amélioration des conditions de travail”. Pourtant les relations avec la ville sont au point mort. “Il n'y a plus de dialogue social, c'est devenu un monologue. Ils nous reçoivent pour la forme, mais l'état d'esprit n'est pas du tout à la négociation ? On a l'impression qu'il y a des gens en haut dans leur sphère et nous on est en bas”, déclare l'intersyndicale.

Les grévistes estiment aussi que Gérard Claisse, l'adjoint en charge des Ressources humaines et du dialogue social “met de l'huile sur le feu” en déclarant dans les colonnes du Progrès que “leurs revendications sont jusqu'au-boutistes” et que “l'ensemble des revendications posées coûterait 56 à 57 M€”. L'intersyndicale affirme de son côté “ne pas comprendre ces chiffres ni leurs provenances”. “Selon nous, le chiffrage est de 3,8 millions. On aimerait donc savoir comment il avait ce chiffre”, confie Franck Guyonnet, secrétaire général du syndicat FO.

Lors des derniers jours de grève, on comptait environ 10 % de grévistes et les chiffres ne sont pas encore connus pour la journée du 19 avril. Cette grève des agents concerne tous les secteurs gérés par la ville de Lyon : Parcs, verts, Ehpad, écoles, police, agents culturels, crèches, propreté, mairies, etc..