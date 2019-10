Grève à la SNCF : autour de Lyon, le trafic TER encore perturbé

Alors que le personnel de la SNCF a fait valoir son droit de retrait la semaine dernière, la circulation est toujours perturbée sur le réseau TER ce lundi matin autour de Lyon.

Ce lundi matin, 2 TER sur 3 circulent en région Auvergne-Rhône-Alpes. La situation s'améliore donc pour les usagers de la SNCF et il est possible de consulter des prévisions de circulation plus fiables que ces derniers jours (voir ici).

Alors que la SNCF parle de "grève sans préavis", le personne lui, fait valoir "son droit de retrait", après une collision entre un TER et un convoi exceptionnel à Saint-Pierre-sur-Vence dans les Ardennes ce mercredi. Onze personnes ont été légèrement blessées. Le conducteur du train également touché et seul à bord a pu s'assurer que le protocole était respecté et faire le nécessaire après l'accident. Pour les organisations syndicats, cet accident qui prouverait qu'il nécessaire d'avoir toujours des contrôleurs à bord, "les conditions de sécurité ne sont pas réunies pour les usagers et cheminots".