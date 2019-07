Grenoble : il s'accroche au tramway pour éviter "la populace"

A Grenoble, un homme a été interpellé ce mardi pour avoir voyagé assis sur les balais d'essuie-glace, à l'arrière du tramway. Il ne supportait pas de côtoyer les autres usagers.

Il a trouvé la solution aux transports en commun bondés. Un homme de 32 ans a été interpellé ce mardi à Grenoble, d'après Le Dauphiné libéré. Ne voulant pas voyager à l'intérieur du tramway parce qu'il ne supportait plus "la populace", il avait décidé de faire le trajet à l'air libre, assis sur les balais d'essuie-glace à l'arrière de la rame. Le conducteur du tramway, tentant de le faire descendre, aurait alors été la cible d'insultes et de menaces. C'est donc la police qui est venue l'interpeller quelques arrêts plus loin. Le passager clandestin a été convoqué par le tribunal correctionnel. En attendant, espérons que personne n'ait l'idée de faire de même avec le téléphérique grenoblois.