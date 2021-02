Grand Lyon : bientôt des abonnements TCL à 10€ ou 25€ pour les jeunes et étudiants

Bruno Bernard, le président de la métropole de Lyon a annoncé ce mercredi qu'il allait proposer le vote au Sytral d'abonnements TCL à 25€ pour les jeunes et étudiants et à 10€ pour les étudiants boursier. La mesure pourrait être effective dès la rentrée prochaine.

Lors d'une visite de l'épicerie solidaire AGORAé, gérée par le groupe d’associations étudiantes Gaelis au sein du campus de La Doua, Bruno Bernard, le président de la métropole de Lyon, a annoncé ce mercredi après-midi avoir décidé la baisse des tarifs jeunes et étudiants des TCL à partir du 1er septembre 2021. Le président de la métropole de Lyon, par ailleurs président du Sytral, le syndicat organisateur des transports lyonnais, proposera lors du prochain conseil des abonnements à 25€ pour les 18-25 ans et les étudiants jusqu'à 27 ans contre 32,5€ aujourd'hui. Une tarification à 10€ pour les étudiants boursiers, dont l'assiette doit être déterminée, va aussi être proposée.

Par ailleurs, pour ceux qui ont un abonnement annuel payé en début d’année et qui les engagent pour un an de pouvoir l’arrêter et d’être remboursés au prorata de ce qu’il reste à partir du 1er mars. “Pour les étudiants boursiers et ceux qui ont reçu l’aide du CROUS, il sera aussi possible de se faire rembourser les mois de janvier et février”, a ajouté le président de la métropole.

L'exécutif écologiste qui n'avait pas modifié la tarification étudiante lors de son arrivée au pouvoir dans la métropole a décidé de prendre cette décision en réaction à la crise sanitaire et à la précarité étudiante qu'elle engendre. Ces mesures d'urgence ne dureront pas seulement durant la crise, mais seront bien “pérenne dans le temps”, a assuré Bruno Bernard. Le changement de tarification devrait coûter environ 12 millions d’euros par an au Sytral.