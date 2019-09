Gilets jaunes : des groupuscules violents attendus à Lyon, un samedi tendu

Un rassemblement national des Gilets jaunes est prévu ce samedi à Lyon. La Préfecture a interdit trois périmètres aux manifestations. Des groupuscules violents pourraient également se mêler à la mobilisation.

Une très grande prudence est de mise ce samedi à Lyon. Ce 14 septembre, est mobilisation nationale des Gilets jaunes est prévue dans la capitale des Gaules. L’ampleur du mouvement est difficile à quantifier après l’été mais les organisateurs de la mobilisation espèrent rassembler et fédérer les Gilets jaunes du sud de la France. Une autre manifestation nationale est prévue à Nantes.

Toute la Presqu'île interdite à la manifestation

Le point de rassemblement est prévu à 13h place Bellecour, dans le 2e arrondissement, en plein centre de Lyon. Mais la célèbre place lyonnaise est en plein cœur d’un secteur interdit à la manifestation par la Préfecture du Rhône. En effet, la préfecture du Rhône a décidé, ce samedi, d’interdire trois secteurs à la manifestation, les périmètres "Presqu’île", "Part-Dieu", et "Vieux-Lyon". Et ce entre 12h et 22h.

Pour la première fois, l’ensemble de la Presqu’île est interdite à la manifestation, de la place des Terreaux à la pointe de la Confluence. Au printemps, seul "l’hyper-centre", en gros entre Hôtel de Ville et Bellecour était concerné. Les centres commerciaux de Confluence et de la Part-Dieu sont ainsi à l’intérieur des périmètres interdits, comme le toujours très fréquenté quartier du Vieux-Lyon.

Des groupuscules violents attendus à Lyon

La vigilance est requise. "Des groupuscules violents ont l’intention de se mêler aux manifestations non-déclarées qui auront lieu samedi à Lyon, précise la Préfecture du Rhône. Outre le périmètre d’interdiction, le préfet prendra toutes les dispositions nécessaires au maintien de l’ordre et à la protection des biens et des personnes".

Malgré l’interdiction, le rassemblement des Gilets jaunes est toujours prévu, ce samedi à 13h, à Bellecour : "La préfecture a interdit 3 périmètres ce samedi sur Lyon. Malgré cela, tous les organisateurs de cette nationale s’associent pour vous informer que nous maintenons cette manifestation coûte que coûte ! Le lieu et l’heure de rendez-vous restent inchangés, est indiqué sur le groupe Facebook "Gilets Jaunes Lyon résistance". Il est très souhaitable d’arriver en masse à 13h pile et de ne porter aucun signe apparent avant d’être sur le point de rendez-vous". Lyon s’attend à un samedi très tendu…