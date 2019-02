Gilets jaunes Acte XV : qu’est-ce qui est prévu à Lyon ce 23 février ?

Ce week-end, c’est le 15e samedi de mobilisation des Gilets Jaunes. A Lyon, pour la première fois, aucun appel à l’action n’a été relayé sur Facebook. Le grand rassemblement régional est prévu à Bourg-en-Bresse.

A quoi s’attendre ce samedi dans le centre de Lyon ? Pour l’acte XV des Gilets jaunes, ce 23 février, et pour la première fois, aucun appel à l’action n’a été relayé sur le réseau social Facebook. Aucune demande d’autorisation, non plus, n’a été déposée en Préfecture.

Toutefois, des Gilets jaunes devraient converger vers la Place Bellecour, en début d’après-midi, comme tous les samedis depuis le début du mouvement. Ils étaient environ 1000 samedi dernier. Une mobilisation de motards est aussi prévue à 13h sur la célèbre place lyonnaise.

Un évènement régional à Bourg-en-Bresse

L’acte XIV, à Lyon, avait notamment été marqué par le caillassage d’une voiture de police, appartenant à la CRS autoroutière, sur les voies de l’autoroute A7, dans le 2e arrondissement.

Ce samedi, le grand rassemblement régional est prévu à Bourg-en-Bresse, dans l’Ain. Plus de 2000 sympathisants sont inscrits sur l’évènement sur Facebook.