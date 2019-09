Gilets jaunes à Lyon : les trams T1 et T2 coupés

Une manifestation nationale des Gilets jaunes a lieu actuellement à Lyon. Environ 1000 personnes manifestent depuis 14h. La circulation des tramways T1 et T2 est fortement impactée dans le secteur de Perrache.

Environ 1000 personnes manifestent actuellement à Lyon dans le cadre du rassemblement national des Gilets jaunes.Les manifestants sont partis à 14h de la place Antonin-Poncet, en direction du sud par les quais du Rhône. Les autres accès, au nord, et de nombreuses rues jouxtant la place Bellecour, était bloqués par les forces de l'ordre.

Les manifestants ont emprunté le quai Gailleton en direction du sud et la circulation des tramways, notamment ceux qui passent par le pont Galliéni, est coupée. Ainsi, le tram T1 ne circule plus entre Guillotière et Debourg et le tram T2 ne circule plus entre Jet d'eau et Perrache.