Gérard Collomb peut-il être élu maire de Lyon ou président de la métropole ?

Si certains ont rapidement conclu que Gérard Collomb s'était retiré au profit des Républicains dans la course pour la métropole de Lyon, il n'a pas disparu pour autant. Peut-il encore être élu maire de Lyon ou président de la métropole ?

Gérard Collomb est loin d'avoir pris sa retraite politique à Lyon, ni d'avoir dit son dernier mot. Dans la course à la métropole, l'actuel maire a conclu un accord avec Les Républicains, se rangeant derrière François-Noël Buffet. Ce dernier retrouvera face à lui Bruno Bernard de l'alliance entre les verts, la gauche et l'extrême gauche, ainsi que le président sortant de la métropole de Lyon, David Kimelfeld (sans étiquette, ex-LREM).

À la ville, le candidat de Gérard Collomb, Yann Cucherat conserve la tête de liste, tandis que le candidat des Républicains, Étienne Blanc, s'est rangé derrière lui. Ils affronteront Gregory Doucet des verts unis avec la gauche et l'extrême gauche et l'ancien maire de Lyon, Georges Képénékian (sans étiquette, ex-LREM).

C'est le tableau : en théorie, la présidence de la métropole et la mairie de Lyon doivent se jouer entre ces hommes lors des deux troisièmes tours.

Tous les élus peuvent se présenter

Or, aucune règle dans le code électoral n'empêche un conseiller municipal ou un conseiller métropolitain de se présenter respectivement comme maire ou président de la métropole lors de ce même troisième tour.

S'il est élu au deuxième tour dans le 9e arrondissement ou la circonscription Lyon-Ouest (ce qui devrait être le cas puisqu'il est tête de liste sur les deux), Gérard Collomb peut donc briguer une nouvelle fois la mairie ou la présidence de la métropole de Lyon. Le troisième tour des élections métropolitaines aura lieu avant celui des municipales. Dans les deux cas, il se fait à bulletin de secret, les conseillers votent pour l'un d'eux.

Cette hypothèse d'un Gérard Collomb qui serait candidat est très loin d'être considérée comme fantaisiste, y compris dans les rangs de ses nouveaux alliés de droite. "C'est Gérard Collomb, il est capable de tenter un come-back au troisième tour si aucune majorité claire ne ressort du deuxième, voire même de tenter un dernier coup d'éclat sans avoir besoin de cela", confie un cadre des Républicains. Néanmoins, pour être élu, il faudrait encore que l'actuel maire de Lyon reçoive la majorité des voix, ce qui s'annonce pour le coup bien plus difficile.

Quant à Gérard Collomb, interrogé la semaine dernière sur son avenir politique, il confiait : "Je continuerai à travailler à la métropole de Lyon et la ville de Lyon parce qu’évidemment j’ai consacré 40 ans de ma vie à Lyon. 20 ans pour la conquérir et 20 ans pour la transformer. On ne quitte pas cette ville comme ça. Je veillerai que l’on soit sur la bonne ligne”. Cette campagne et ce qui suivra ne devraient pas manquer de rebondissements d'une nature ou d'une autre.