Frédérique Vidal, la ministre de l’Enseignement supérieur est à Lyon ce jeudi

La ministre de l’Enseignement supérieur se déplace à Lyon durant deux jours, elle sera rejointe vendredi par Alain Grisset, le ministre chargé des PME, pour un déplacement au salon Go Entrepreneurs.

À trois jours de la visite d’Emmanuel Macron à Lyon, deux de ses ministres se déplacent dans la Capitale des Gaules. Dans le cadre du plan de relance, la ministre de l’Enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation, Frédérique Vidal, arrive à Lyon ce jeudi pour visiter l’entreprise Meanwhile, spécialisée dans la robotique mobile autonome.

L’entreprise doit bénéficier, au même titre que de nombreuses autres de la région Auvergne-Rhône-Alpes, du plan de relance national : "Avec un investissement historique de 2,7 milliards d’euros, le plan de relance va permettre notamment la préservation de plus de 2000 emplois de R&D grâce à une enveloppe de 300 millions d’euros", selon le ministère de Frédérique Vidal.

Double visite ministérielle au salon Go entrepreneurs

Un peu plus tard, elle sera reçue au centre de l’Apec pour signer une nouvelle convention "en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes diplômés". Avant, vendredi, de se rendre à la Sucrière, dans le 2e arrondissement de Lyon, pour la 1re édition du salon GO entrepreneurs, où elle sera accompagnée par Alain Griset, le ministre chargé des petites et moyennes entreprises (PME).