Fortes pluies : le Rhône placé en vigilance jaune aux crues

À la suite des fortes pluies qui se sont abattues les derniers jours de 2021 sur l'Est de la France, le département du Rhône a été placé en vigilance jaune aux crues par Météo France. La tendance est cependant à l'accalmie. La décrue est généralisée sur la quasi totalité des cours d'eau. La vigilance concerne surtout la Saône en amont de Lyon, et à Lyon.

À 9h le 2 décembre, un niveau de 3,30 mètres était enregistré sous le pont de la Feuillé à Lyon, contre 3,87 mètres le 31 décembre à 10h. La tendance à la baisse devrait se poursuivre.

Si la Saône est le cours d'eau sur lequel se concentre la vigilance, le Rhône est aussi scruté par les autorités. Des débordements ont été enregistrés le long du fleuve ces derniers jours. Des vannes ont été ouvertes en amont de Lyon pour inonder la plaine du Bouchage et de Brangues et éviter l'inondation de la ville, rapporte Béatrice Vessillier, vice-présidente de la Métropole de Lyon, en charge de l'urbanisme.

Le Rhône est haut à la Feyssine et dans Lyon. Vannes ouvertes en amont de Lyon pour inonder la plaine du Bouchage et de Brangues et éviter l'inondation de Lyon : belle coopération, depuis des années, à renforcer dans tous les domaines pour la résilience de l'aire metropolitaine ! pic.twitter.com/BYBZP9MGhd

