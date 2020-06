Fête de la musique à Lyon : pas de concerts de rue mais des métros et des bus en plus

La ville de Lyon a annoncé jeudi l'interdiction des concerts de rue lors de la Fête de la musique, à Lyon, ce dimanche 21 juin. L'offre TCL sera toutefois renforcée dimanche.

La ville de Lyon a annoncé jeudi l'interdiction des concerts de rue lors de la Fête de la musique, à Lyon, ce dimanche 21 juin. "Afin de garantir la sécurité de toutes et tous, les normes sanitaires en vigueur devront être appliquées et aucun rassemblement physique non autorisé ne devra avoir lieu. Le Ministère de la culture précise que "les rassemblements de plus de 10 personnes étant toujours interdits sur le domaine public, les concerts spontanés ne sont pas autorisés", explique la ville de Lyon dans un communiqué.



"Ainsi, afin de respecter les dernières consignes données par le gouvernement, et contrairement à ce qui avait été annoncé la semaine dernière, même les musiciens amateurs ne seront pas autorisés jouer dans les rues de Lyon", poursuit la ville de Lyon.

Pour les bars et restaurants : "l’organisation de concerts, dans le respect des règles sanitaires, relève de la responsabilité de l’exploitant du lieu : ils sont déconseillés dès lors qu’ils sont susceptibles de générer des rassemblements non maîtrisés sur la voie publique", précise la ville.

Le réseau TCL sera renforcé lui ce dimanche 21 juin, notamment les 4 lignes de métro et les T1 et T2. Ainsi que de nombreuses lignes de bus (voir ici).

L'alcool interdit dans la rue