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Image d’illustration de la police judiciaire. (Photo Riccardo Milani / Hans Lucas via AFP)

Des hommes interpellés dans le Rhône et l’Ain pour avoir téléchargé une vidéo de viols sur trois enfants, dont un bébé

  • par LR

    • L’Office des mineurs (Ofmin) a interpellé 33 hommes, notamment dans le Rhône et l’Ain, entre lundi et mercredi, soupçonnés d’avoir téléchargé une vidéo de tortures et de viols sur trois enfants, dont un bébé.

    L’horreur absolue. Entre lundi 22 et mercredi 24 juin au matin, l’Office des mineurs de la police judiciaire a mené une vague d’interpellations partout en France. Selon nos confrères de RTL, 33 hommes ont été interpellés, notamment dans le Rhône et l’Ain. Ils sont soupçonnés d’avoir téléchargé et visionné une vidéo de tortures et de viols sur trois enfants, dont un bébé de sexe féminin, âgé d’à peine 18 mois, et deux petites fillettes de 11 et 12 ans.

    La vidéo, nommée "Daisy’s destruction", est bien connue des réseaux pédocriminels depuis sa réalisation en 2012 aux Philippines et réapparaît très souvent sur le darkweb. Toujours selon nos confrères, l’Ofmin aurait surveillé les internautes français qui téléchargeaient la vidéo afin d’identifier et de localiser les profils les plus dangereux. Ceux ayant déjà été condamnés pour des faits de pédocriminalité, les récidivistes, mais également des inconnus ayant téléchargé d’autres contenus pédopornographiques ont été ciblés.

    Parmi les suspects interpellés, certains résident dans le Rhône et l’Ain donc, mais aussi dans la Drôme, le Nord, le Haut-Rhin ou encore le Calvados. Ils sont professeur de musique, paysagiste ou encore vendeur, conclut RTL. Les suspects ont été placés en garde à vue pour détention, diffusion et consultation habituelle de contenus pédopornographiques. L’infraction est punie de 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende.

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