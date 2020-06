Environ 5000 personnes manifestent, à Lyon, contre le racisme et les violences policières

Après un rassemblement lundi devant le Palais de Justice (Lyon 5e) où environ 1200 personnes étaient réunies, une manifestation se déroule actuellement ce samedi après-midi à Lyon contre le racisme et les violences policières.

Le rassemblement était prévu à 14h place Bellecour (Lyon 2e).

A 15h30, selon notre estimation, environ 5000 personnes défilaient le long des quais du Rhône. Enormément de jeunes composent le cortège. Mais pas seulement. Le cortège a traversé le pont Morand, pour rejoindre le 6e arrondissement, aux alentours de 16h.

"Justice pour tous"

"Justice pour tous", "pas de justice, pas de paix", sont régulièrement repris par les manifestants.

La Préfecture a interdit trois secteurs de Lyon à la manifestation, en gros l'hyper-centre entre Bellecour et Terreaux (les très commerçantes rue de la République et rue Edouard-Herriot notamment), la rue Victor-Hugo et le quartier du Vieux-Lyon. La police interdit tout accès aux rues commerçantes de la Presqu'île.

Un hélicoptère survole le centre-ville de Lyon depuis le début de l'après-midi.

La manifestation est déclarée en Préfecture. Le cortège remonte le Rhône en empruntant le quai Jules Courmont, puis le quai Jean-Moulin, avant une traversée du Rhône par le pont Morand puis un passage par les quais Sarrail et Augagneur pour arriver à proximité de la Préfecture du Rhône.