Entrée du cours Lafayette réservée aux bus et vélos : pas d'apocalypse !

Depuis plus de deux semaines, l'entrée du cours Lafayette côté Rhône est réservée aux bus et vélos. Les automobilistes se sont adaptés et l'apocalypse n'a pas eu lieu.

L'apocalypse n'a pas eu lieu, le message est passé. Depuis le 18 février, l'entrée du cours Lafayette, côté Rhône, est désormais réservée aux bus et vélos. L'aménagement doit permettre ainsi aux 100 000 passagers des bus C3, C13, C14 et 27 de profiter d'un site propre entre le pont Lafayette et le pôle multimodal Laurent Bonnevay.

Les automobilistes qui arrivent par le quai Sarrail, ou le pont Lafayette, doivent désormais prendre le Augagneur puis la rue de Bonnel et le cours de la Liberté pour retrouver Lafayette. Alors que certains craignaient la congestion sur le secteur. La première semaine, quelques bouchons sont apparus et ce lundi 4 mars, synonyme de retour de vacances, était particulièrement scruté. Au final, l'apocalypse automobile n'a pas eu lieu. Le message est bien passé et les navigateurs comme Waze ont pris en compte la modification du carrefour.

Petit accroc néanmoins, lundi en fin de journée, alors que les auto-écoles bloquaient le secteur, les forces de l'ordre ont autorisé les automobilistes à passer par l'entrée du cours Lafayette qui leur est pourtant interdit. La décision n'a pas manqué d'être soulignée par les cyclistes et passagers des transports en commun qui se retrouvaient alors bloqués dans la circulation, bref, tout l'inverse de l'esprit de la mesure.

Cette décision est "exceptionnelle face à un cas précis" selon une source police. Selon nos informations, ce sont surtout les contrôles qui pourraient se multiplier sur le secteur pour éviter de voir des automobilistes ou deux-roues motorisés ne pas respecter les nouvelles règles, pensant qu'ils peuvent couper pour gagner du temps. L'entrée du cours Lafayette restera désormais réservée aux bus et cyclistes et ceux qui veulent aller plus vite sur le secteur auront tout intérêt à se tourner vers ces modes de transport.