Dans le cadre de sa tournée 2024-2025, le duo Synapson s'invite au château de Freycinet, près de Valence, vendredi 16 août.

En tournée, le groupe de musique électronique français fera un stop dans la Drôme le 16 août prochain. Et c'est à Saulce-sur-Rhône, entre Valence et Montélimar, que le duo posera ses platines. Formé en 2009 par Paul et Alexandre, Synapson s'est fait connaître avec des titres comme All in you, Djon Maya Maï ou Hide away.

Un groupe de Valence en première partie

Les artistes feront danser le public au rythme de chansons rythmées et énergiques pendant près d'1h30. Pour lancer les festivités, leur première partie sera assurée par le groupe valentinois Polbus. Il s'agit d'un concert debout en placement libre. Une offre de restauration et un bar seront d'ailleurs proposés sur place. Pour les plus pressées, les portes ouvriront dès 19h30.

Des billets sont encore disponibles sur la billetterie en ligne. Comptez ainsi 26 euros pour le tarif normal (29 euros sur place) et 70 euros pour une place assise. Celles-ci se situent sur la terrasse du château et bénéficient d'un cocktail dinatoire, mais sont limitées.

Lire aussi : Un concert évènement à Grenoble pour les fans de Céline Dion