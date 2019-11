Éducation : comment aider un enfant influençable

Votre enfant a changé de comportement, il se met à dire des gros mots, multiplie les bêtises, devient agressif avec vous, néglige son travail scolaire… Il est peut-être sous l’emprise d’un copain ou d’une copine et se laisse influencer jusque dans ses moindres faits et gestes. Peut-on prévenir ce genre de situation et comment réagir ?

Pourquoi l’enfant est-il influençable ?

Pour construire son identité, l’enfant puise dans ses propres ressources, tout en “piochant” de-ci de-là chez les autres. Quand il est petit, ce sont ses parents, sa famille, qui sont source d’inspiration. À l’adolescence, il se rapproche de ses pairs, ce qui est normal et même sain. C’est une manière de sortir du giron familial, de s’affranchir de l’avis de ses parents, bref, de grandir. Un détachement d’autant plus flagrant vers 13-14 ans, quand l’adolescent est en pleine phase d’opposition. À cet âge-là, l’avis du groupe est primordial, il n’est pas rare qu’il veuille tout faire comme ses copains/copines : avoir la même coupe de cheveux, le même look vestimentaire, jouer aux mêmes jeux vidéo… Tant qu’il se borne à imiter gentiment ses amis sans perdre son libre arbitre, il n’y a pas d’inquiétude à avoir. En revanche, quand cela vire à la fascination, il faut réagir.