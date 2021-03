Drôme : deux conducteurs arrêtés à 200 km/h sur l'A7

Alors qu'ils roulaient à très vive allure, deux hommes qui ne se connaissaient pas ont été arrêtés ce dimanche dans la Drôme sur l'A7 au nord de Valence.

Deux conducteurs ont été arrêtés ce dimanche après midi, dans la Drôme alors qu'ils circulaient sur l'autoroute A7 à 200 km/h, rapporte France Bleu. Une course automobile réalisée sur la voie publique réalisée par deux hommes qui visiblement ne se connaissaient pas. Leurs permis leur ont été provisoirement retirés et leurs voitures, une BMW et une Seat Leon, précisent nos confrères, ont été mises en fourrière.