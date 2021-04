Deux villages de la Métropole de Lyon dans le Top 200 des villages où on vit le mieux en France

Dans le palmarès 2021 des villages de moins de 2000 habitants où il fait bon vivre, élaboré par l'association du même nom, Saint-Romain-au-Mont-d'Or et Rochetaillée-sur-Saône sont dans le top 200.

Le classement, révélé par le JDD, est établi selon plus de 180 critères (qualité de vie, sécurité, commerces et services, transports, santé, éducation, solidarité, sports et loisirs). Les 34 837 communes de France sont ainsi classées en deux catégories : celles de moins de 2 000 habitants et celles de plus de 2 000 habitants.

Dans les villages, de moins de 2 000 habitants, on retrouve 3 villages de la Métropole de Lyon dans le Top 500 :

Saint-Romain-au-Mont-d'Or est 115e

Rochetaillée-sur-Saône est 130e

Fleurieu-sur-Saône est 333e

Dans les villes de plus de 2 000 habitants,