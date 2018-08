Des vols low-cost entre Lyon et Agadir dès cet automne

Dès cet automne, EasyJet proposera des vols entre l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry et Agadir au Maroc.

Après Transavia et TUI Fly Belgique, c'est au tour d'EasyJet de proposer des vols directs entre l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry et Agadir. La compagnie aérienne low-cost desservira la ville marocaine à partir du 31 octobre, deux fois par semaine : le mercredi et le samedi. Les billets sont déjà en vente. Comptez actuellement 70/ 100 euros par personne pour un aller-retour début novembre quand Transavia et TUI Fly sont autour de 160 / 230 euros pour la même période. Les voyageurs pourront ainsi faire jouer la concurrence, tout en optant pour la compagnie de leur choix en fonction de leur préférence et services proposés. En fonction des options, l'addition grimpe rapidement.