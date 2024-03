Des nuages et jusqu'à 13 degrés ce mardi à Lyon

La journée de ce mardi s'annonce nuageuse dans le ciel lyonnais.

Après un début de semaine ensoleillé et une journée de lundi sous le soleil à Lyon et dans l'agglomération lyonnaise, ce mardi s'annonce plus mitigé niveau météo. Le soleil ne devrait pas pointer le bout de son nez et le ciel voilé de ce matin devrait se maintenir toute la journée.

La pluie pourrait même s'inviter tout au long de la journée sous forme de petites averses.

Niveau températures il fera jusqu'à 14 degrés cette après-midi à Lyon et jusqu'à 12 degrés dans la soirée avant le retour du soleil mercredi.