Des nuages ce jeudi à Lyon, jusqu'à 15 degrés attendus

C'est une journée relativement grise qui attend les Lyonnaises et les Lyonnais ce jeudi 27 mars 2025.

Ce jeudi s'annonce plutôt gris à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise. Des nuages bas sont présents ce matin et devrait mettre un peu de temps à se dissiper. Le soleil pourrait tout de même se faire sentir dans l'après-midi et en soirée sous la forme de larges éclaircies.

Côté températures il fait 8 degrés ce jeudi matin et le thermomètre affichera 15 degrés au meilleur de la journée, des valeurs proches des normales de saison.