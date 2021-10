Des chefs prestigieux s’invitent en gare de Lyon Perrache, le programme

Durant la semaine du 10 au 15 octobre, les grands chefs s’installent en gare de Lyon Perrache. Au programme : plusieurs dégustations et démonstrations seront proposées au public.

Au total, trente gares participent à cette 8ème édition de l’opération « Chefs de Gare », un évènement gastronomique ouvert au public et organisé par la SNCF. Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, c’est à Lyon, et plus précisément à la gare de Perrache, que les gourmands et gourmets pourront déguster les plats concoctés par les chefs invités à partir du 10 octobre, jusqu’au 15 octobre.

Le chef Christophe Geoffroy convié

Meilleurs ouvriers de France, chefs cuisiniers et artisans… Tous tenteront de faire voyager les passants autrement. Exit le train et ses bruits stridents. Place aux terroirs régionaux et aux plats savoureux. Au programme, le chef Christophe Geoffroy, coprésident des Chefs Cuisiniers du Monde et Disciple d’Escoffier du Grand Lyon Ain Loire, accompagnera chaque jour les artisans et autres chefs invités.

Le traiteur bio et et local « Cuisine sur Rue » viendra sur place du lundi au jeudi et mettra à disposition plusieurs de ses plats. Mardi 12 octobre, ça sera notamment au tour du chef Luca Sangiuliano de passer derrière les fourneaux. Le président de la Fédération française de cuisine italienne réalisera des plats dont il a le secret sous les yeux du public.