Loire: Régis Juanico prend la présidence de l’EPA Saint-Etienne

Le conseil d’administration de l’EPA Saint-Étienne a voté le 19 juin, Régis Juanico a été élu président.

Le maire de Saint-Étienne et président de Saint-Étienne Métropole, Régis Juanico, prend la tête de la présidence de l’EPA Saint-Étienne. L’objectif de cette nomination est de renforcer la coordination entre la ville, la métropole et l’EPASE avec comme but de poursuivre les projets de transformation urbaine. "L’EPASE est un établissement public d’aménagement chargé de conduire les grandes opérations de renouvellement urbain", indique le communiqué de presse.

Régis Juanico est diplômé de l’Institut d’études politiques de Lyon et de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Après avoir été député de la Loire de 2007 à 2022, puis conseiller départemental de 2024 à 2026, il connait très bien la région et la ville de Saint-Étienne. "Saint-Étienne a de nombreux atouts : son histoire, son énergie, ses habitants. Sa transformation urbaine contribue à révéler le potentiel de notre territoire. Et ce n’est pas une promesse, c’est un chantier déjà engagé, visible dans nos quartiers. À la présidence de l’EPASE, je veux que cet élan se construise au plus près du terrain et des Stéphanois, avec exigence et dans la durée", a exprimé Régis Juanico, le nouveau président de l’EPA Saint-Étienne.

Le rôle de l’EPASE intervient sur un périmètre de 970 hectares. Cet opérateur est accompagné par l’État, la Ville, la Métropole, le Département, la Région ainsi qu'un ensemble de partenaires qui permettent de mener à bien tout leur projet. Concrètement la mission de l’EPASE est de rendre la ville plus attractive, durable et dynamique en intervenant sur les espaces publics, les habitats, les commerces et l’activité économique.

L’EPASE va continuer de développer ses trois grands projets en cours. Un premier dans le quartier de Saint-Roch, dans le pôle économique et de mobilité de Châteaucreux avec notamment le développement de la Cité-jardin Roche du Soleil, et enfin la requalification de la manufacture.