Départs en vacances : week-end rouge à Lyon, des bouchons annoncés

Bison futé annonce du monde sur les routes des vacances à Lyon et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes du vendredi 12 au dimanche 14 juillet.

Vendredi 12 juillet, il sera conseillé d'éviter de quitter ou regagner ou traverser les grandes métropoles en particulier celles de Lyon, Rouen, Rennes, Bordeaux, Lançon-Provence, entre 10h et 20h. Depuis Lyon, l’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense entre 10h et 21h. Il sera aussi conseillé d'éviter l’autoroute A9 entre Orange et Narbonne, de 9h à 21h.

C'est samedi que l'essentiel des perturbations est attendu. La journée sera classée rouge dans le sens nord/sud et orange dans le sens sud/nord. Il est conseillé d'éviter l’autoroute A7 entre Lyon et Orange de 6h à 19h et d'éviter l’autoroute A9 entre Orange et Narbonne, de 7h à 15h. L’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 8h à 12h et de 14h à 18h (attente supérieure à 30 minutes), et très dense de 12h à 14h (attente supérieure à 1h). Bison futé conseille aussi de quitter les grandes métropoles avant 9h et d'éviter l’autoroute A10 entre Poitiers et Bordeaux, de 9h à 18h. “Les départs en vacances se feront principalement dans la matinée et ce jusqu’en milieu d’après-midi”, explique Bison futé.

Enfin dimanche, la circulation sera toujours dense, notamment dans le sens des départs où de nombreux déplacements sont attendus, particulièrement en région Bourgogne-Franche Comté sur l’autoroute A6 et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes sur l’autoroute A7.

À noter que vendredi 12 juillet, la 7e étape du Tour de France cycliste se déroulera entre Belfort (90) et Chalon-sur-Saône (71), samedi 13 juillet, la 8e étape se déroulera entre Mâcon (71) et Saint-Etienne (42) et dimanche 14 juillet, la 9e étape se déroulera entre Saint-Etienne (42) et Brioude (43). D’importantes difficultés de circulation sont attendues autour du tracé des étapes ainsi que pour accéder aux villes de départ et d’arrivée.