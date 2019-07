Départs en vacances : circulation difficile ce samedi autour de Lyon

A Lyon, la circulation sera difficile tout au long de ce week-end marqué par le chassé-croisé des départs en vacances. Pour éviter les bouchons, Bison Futé incite les voyageurs à ne pas emprunter les grands axes dans le sens des départs entre 6h et 19h.

Entre les perturbations de circulation engendrées par les festivités de la fête nationale et les départs en vacances de ce deuxième week-end de juillet, les automobilistes qui font étape à Lyon vont devoir s’armer de patience. Si Bison Futé classe la journée orange au niveau national, la région lyonnaise fait partie des zones les plus encombrées. La traversée de la ville sera notamment difficile ce samedi, avec un pic de ralentissements attendu entre midi et 14h. Une fois sortis, les véhicules en direction d’Orange devront composer avec une circulation très dense sur l’autoroute A7 et ce jusqu’à au moins 21h.

Pour l’heure, la situation est effectivement compliquée sur l’A7 jusqu’à Chasse-sur-Rhône, sur l’A46 du côté de Saint-Priest, sur l’A42 au nord de Lyon mais aussi dans le centre aux abords du tunnel de Fourvière.