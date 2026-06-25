Roanne : l’Artisan Crêpier ouvre en juillet dans la zone commerciale de Foch-Sully

La récente zone commerciale Foch-Sully à Roanne accueillera prochainement des nouveaux commerces. En juillet, c’est l’enseigne l’Atelier artisan crêpier qui ouvrira ses portes.

Le projet de zone commerciale et habitat de Foch-Sully s'est achevé en novembre 2025. Depuis les commerces prennent place petit à petit dans ce nouveau lieu attractif.

Pour rappel, selon L’essor Loire : « 100 millions d’euros ont été investis dans la zone commerciale, dont 26 millions d’euros financés par la Ville ».

Selon une information d’Actu Saint-Étienne, les travaux du restaurant L’Artisan crêpier sont en cours, l’ouverture est attendue courant juillet. L’enseigne spécialisée dans la crêperie s’étend davantage et comptera désormais dix-sept adresses en France.

Ce nouveau point de restauration est également accompagné par la future ouverture de plusieurs commerces. Un supermarché, Grand Frais, va ouvrir ses portes avant la fin de l’année 2026. Le début des travaux est prévu pour le mois de septembre, et aura une surface de 2 100 mètres carrés.

La zone d'habitat et de commerce de Foch-Sully. ©MairiedeRoanne

Côté bar et restaurant, le Ninkasi, entamera ses travaux sous peu. 410 mètres carrés de surface pour ce point de rafraîchissement et de restauration. L’ouverture est prévue pour 2027. Deux franchisés seront à la tête de l’enseigne, et une dizaine de salariés seront employés.

D’autres commerces devraient ouvrir au cours de l'année 2027, notamment une boutique de vêtements et une boulangerie.