Déconfinement à Lyon : le retour à l'école basé sur le volontariat

Seuls les parents qui le souhaiteront pourront mettre leurs enfants à l'école à partir du 11 mai.

Ce jeudi 23 avril, l'Élysée a précisé que le retour des enfants à l'école à partir du 11 mai se ferait "sur un principe de volontariat des parents et sans obligation". Un choix qui ne s'appliquera pas aux professeurs qui devront être présents.

Cette décision ne sera pas sans question d'organisation, aujourd'hui sans réponse, avec des enseignants qui devront alors assurer les cours aux enfants présents en classe, mais aussi à distance pour ceux absents. Sur ce point majeur, aucun détail n'a été donné pour l'instant.

Durant la semaine du 11 mai, tous les établissements rouvriront, mais tous les élèves n'iront pas à l'école. Seuls ceux de grande section, CP et CM2 dans des petits groupes de l'ordre d'une quinzaine d'élèves seront concernés. Dans le second degré, cette semaine sera réservée à une prérentrée des équipes enseignantes. La 2e semaine, les élèves de 6e, 3e, première et terminale retourneront à l'école ainsi que les élèves la voie industrielle des lycées professionnels. Enfin, tous les élèves restants pourront reprendre le chemin de l'école lors de la semaine du 25 mai.