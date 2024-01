Début des soldes d’hiver le 10 janvier à Lyon

Le lancement des soldes d’hiver sera donné dans une semaine à Lyon, le mercredi 10 janvier. La période de promotions se terminera quatre semaines plus tard, le 6 février.

Depuis quelques jours les annonces de ventes privées fleurissent sur les devantures de magasin à l’approche des soldes d’hiver. La période des bonnes affaires pour les Lyonnais sera lancée dans moins d’une semaine, le mercredi 10 janvier. Elle se terminera quatre semaines plus tard, le 6 février.

En ce début d’année, la période de promotion hivernale devrait une nouvelle fois se tenir dans un contexte morose, alors que l’inflation est légèrement repartie à la hausse sur un an en décembre, atteignant 3,7%. Une hausse qui s’explique par une augmentation de 5,6% des prix de l’énergie et de 3,1% du prix des services sur un an en décembre.