Mardi 23 novembre, l'université Jean Moulin Lyon 3 organise une opération de vaccination gratuite et sans rendez-vous.

De 9h à 14h, mardi 23 novembre, l’Université Jean Moulin, en partenariat avec le Croix-Rouge et l’Agence Régionale de Santé (ARS), organise une opération de vaccination gratuite au sein du campus de la Manufacture des Tabacs.

Éphémère, le rendez-vous sera ouvert aux étudiantes, étudiants et personnels de l’université Lyon 3, et des établissements d'enseignement supérieur à proximité. L'accès à la vaccination se fera sans rendez-vous préalable, pour une première, deuxième voire troisième dose de vaccin. L'accès au centre se fera sur présentation d'une pièce d'identité et d'une carte vitale (ou d'une attestation de droits d'affiliation à la sécurité sociale). Pour une deuxième ou troisième dose, il faudra présenter le justificatif de vaccination remis lors de l'injection précédente.

Une opération prévue de longue date, qui intervient alors que l'épidémie repart dans le Rhône, avec un taux d'incidence à la hausse. 94,7 % des habitants âgés de plus de 12 ans sont désormais complètement vaccinés dans le département au 17 novembre, mais seulement 7 % de 3ème dose pour les populations éligibles.