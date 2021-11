Covid-19 dans Loire : un numéro vert pour faciliter la vaccination à domicile des plus âgés

Dans la Loire, la campagne de vaccination contre le Covid-19 chez les plus de 80 ans stagne à 88 %. Souvent peu mobiles, les personnes qui ne sont pas encore vaccinées peuvent donc appeler un numéro vert pour faire venir la vaccination directement à leur domicile.

La campagne de vaccination contre le Covid-19 est désormais bien avancée, les plus de 65 ans peuvent même recevoir une dose de rappel depuis deux mois, pourtant au sein de certaines catégories d’âge elle a tendance à stagner. C’est le cas notamment chez les plus de 80 ans dans la Loire, où 88 % des personnes de cette tranche d’âge sont vaccinées, mais les services de l’ARS constatent que ce chiffre ne progresse plus.

En cause, le fait qu’une "grande partie d’entre elles, peu mobiles, peuvent rencontrer des difficultés pour se déplacer ou se faire véhiculer". Un sujet d’autant plus préoccupant pour les autorités sanitaires, qu’il "s’agit d’une population très vulnérable face au virus et pour laquelle le risque d’hospitalisations et de formes graves est plus élevé".

1ere, 2e dose ou dose de rappel

Afin de répondre à cette problématique, le ministère des Solidarités et de la Santé a mis en place un numéro vert, le 08000 730 957. Ouvert 7 jours sur 7, de 6 à 22 heures, ce numéro permet à chaque personne de 80 ans et plus "d’être mise en relation avec un service de vaccination ou de demander une vaccination à domicile", précise l’ARS.

Ce service de vaccination à domicile est utilisable que ce soit pour une 1ere, 2e dose ou une dose de rappel.