Courir pour Elles à Lyon : distribution de tee-shirts et gymbags ce dimanche

L'association Courir pour Elles organise une distribution de tee-shirts et gymbags ce dimanche de 10h à 17h au parc de Parilly, à Bron.

Le stand et la boutique Courir Pour Elles seront également présents à Parilly pour répondre à vos questions et vous permettre de faire l'achat de vos articles sport et santé cet été.

Le rendez-vous est fixé de 10h et 17h au niveau des terrains de jeux du parc de Parilly, situé au 36 Boulevard Emile Bollaert à Bron (69500).