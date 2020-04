Coronavirus à Lyon : une petite partie du réseau ouverte le 1er mai ?

Traditionnellement fermé le 1er mai, le réseau TCL va-t-il fonctionner cette année en raison du contexte marqué par le coronavirus covid-19 ? Une étude est en cours pour maintenir "une petite offre".

Des bus sur les routes de Lyon le 1er mai ? Dans la mémoire des Lyonnais, cela n'était jamais arrivé. Pourtant, le projet est actuellement à l'étude du côté du Sytral et Keolis, en effet, plusieurs établissements hospitaliers en ont fait la demande dans le contexte marqué par le coronavirus. Cette offre, adaptée et très réduite, serait uniquement destinée à la desserte des hôpitaux de l'agglomération. Selon nos informations, seuls les conducteurs de bus volontaires y participeraient, ils seraient bien plus nombreux que nécessaire.

Dans un communiqué adressé à la presse ce mardi, la CGT TCL s'oppose à cette desserte spéciale du premier mai arguant "il ne serait pas raisonnable de sacrifier, pour desseins fallacieux, ce que l'histoire ouvrière a mis des années à mettre en place" (voir ci-dessous).

Depuis plusieurs années, la question de la fermeture du réseau revient régulièrement dans les débats, notamment portée par les questions écologique et sociale.