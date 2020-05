Coronavirus à Lyon : un nouveau décès, peu de nouvelles admissions (graphique)

Comme depuis un mois maintenant, la pression hospitalière baisse dans le Rhône et la région Auvergne-Rhône-Alpes et les nouvelles admissions se font de moins en moins nombreuses.

Selon les derniers chiffres de Santé Publique France, seul un nouveau décès et 15 nouvelles admissions à l'hôpital, dont deux en réanimation, ont été enregistrés dans le département du Rhône ce samedi. Dans la région on compte 45 nouvelles admissions (3 en réanimation) et cinq nouveaux décès. Des chiffres en baisse donc même si ce jeudi étant un jour férié, les remontées d'informations des différents établissements ont pu être plus compliquées.