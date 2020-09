Coronavirus à Lyon : toujours plus de cas dans le Rhône

Le dernier point épidémiologique en Auvergne-Rhône-Alpes, publié par Santé publique France le 4 septembre, indique que les taux d’incidence et de positivité du Rhône sont toujours en augmentation. Au niveau de la région, le nombre de patients hospitalisés progresse également.

Dans son point épidémiologique hebdomadaire, Santé publique France indique qu’entre le 24 et le 31 août, le taux de positivité a atteint 6,25 % dans le Rhône. En moyenne en France il est de 4,5 %. De son côté, sur la même période, le taux d’incidence du département, le nombre de cas positifs pour 100 000 habitants, est de 89,9/100 000. La semaine précédente, du 17 au 23 août, il était de 64,8/100 000. Le Rhône avait toujours 11 clusters actifs fin août sur son territoire contre 10 la semaine précédente. 4 liés à des rassemblements de personnes, 2 dans des EPHAD, 2 dans le milieu professionnel.

Le profil des personnes positives

Selon Santé publique France, la majorité des cas positifs sont âgés de 20 à 40 ans en Auvergne-Rhône-Alpes. 35 % ont entre 20 et 30 ans, 17 % entre 30 et 40 ans. Parmi les quelques 3777 patients testés positifs, 36 % se sont révélés être asymptomatiques.

La situation à l’hôpital

C’est probablement l’indicateur scruté avec le plus d’appréhension, le nombre d’hospitalisations dues au Coronavirus. Il s’agit d’éviter une surcharge des hôpitaux et des services de réanimation pour ne pas avoir à imposer des mesures plus drastiques que le respect des gestes barrières et le port du masque. Au 2 septembre, en région, 324 patients étaient hospitalisés, dont 39 en réanimation. Les chiffres restent loin des niveaux atteints au plus fort de la crise, mais la dynamique n’est pas bonne. Le 24 août, 257 patients étaient hospitalisés, dont 19 en réanimation. La semaine du 24 au 31 août a été marquée par une augmentation notable des hospitalisations en Isère, dans la Loire et dans le Rhône.