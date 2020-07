Coronavirus à Lyon : masque obligatoire dans les lieux publics dès lundi

La nouvelle est confirmée, le masque devient obligatoire dans tous les lieux publics dès lundi, pas seulement les commerces.

Comme annoncé plus tôt sur notre site, afin d’accéder aux grandes surfaces il faudra obligatoirement se munir de son masque. Mais ce n’est pas tout, ce sont tous les lieux publics et clos qui sont concernés (hôpitaux, banques, marchés couverts, bars, restaurants etc.), et ce, dès lundi.

Pour les bureaux, le premier ministre Jean Castex avait annoncé au Parisien : "Quant aux entreprises, elles doivent gérer au cas par cas, en fonction des situations".

Dès lundi, le port du masque sera obligatoire dans les lieux clos comme l’a annoncé @JeanCastex. Cela concerne les commerces, établissements recevant du public, marchés couverts, banques...

Gestes barrières et dépistage restent essentiels pour lutter efficacement contre le virus. — Olivier Véran (@olivierveran) July 18, 2020

Avec la découverte de nombreux cas en France, il est conseillé d'utiliser son masque dès aujourd'hui. Les transports en commun restent toujours sous le coup d'une sanction pour non respect des consignes sanitaires (135 euros), une amende qui pourrait s'élargir à tous les lieux à partir de lundi.