Coronavirus à Lyon : les prix des carburants au plus bas

Dans le département du Rhône comme partout en France, les prix des carburants sont au plus bas en raison de la baisse du cours du pétrole.

Le prix du pétrole est au plus bas depuis 17 ans. Le prix du baril est tombé à près de 20 dollars en raison de l'épidémie de coronavirus qui touche l'ensemble de la planète. Cette baisse a des conséquences sur les prix à la pompe. Dans le Rhône, certaines stations proposent un gasoil à 1,159€ le litre et le SP95-E10 à 1,187/L. Ces prix sont ceux de la station Leclerc de Chaponnay le 26 mars 2020.

En France, en moyenne, le prix du gazole a baisse de 1,10 % depuis une semaine, de 9,7 % depuis un mois et de 14,4 % (21,2€c/l). Il s'établit actuellement à 1,262 €/L. De son côté, le sans-plomb 95-10 (1,307 €/L) a baissé de 1,8 % depuis une semaine, 11,2 % depuis un mois et 13,7 % depuis un an. Bien que les tarifs soient très bas, comme pour les trajets à pieds, la seule règle à appliquer demeure : restez chez vous.