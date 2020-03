Coronavirus à Lyon : les bureaux de poste fermés samedi

Une fermeture exceptionnelle des bureaux de Poste aura lieu ce samedi 21 mars partout en France.

Pour soulager et préserver ses effectifs, la direction de La Poste a annoncé dans un communiqué la fermeture exceptionnelle de ses bureaux, services de tri et de distribution ce samedi 21 mars. “La priorité de La Poste est la protection de la santé des postières et postiers. Elle adapte en conséquence ses organisations pour maintenir les services essentiels à la population et contribuer à l'effort de la nation”, a déclaré l'entreprise.

Par ailleurs, une nouvelle organisation va être mise en place en son sein pour respecter les mesures de sécurité sanitaires liées au coronavirus. Les bureaux de Poste rouvriront lundi.