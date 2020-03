Coronavirus à Lyon : le 2e tour des élections reporté au 21 juin “idéalement”

Le gouvernement envisage de reporter le 2e tour des élections municipales et métropolitaines à juin si les conditions sanitaires le permettent.

Le second tour des élections municipales se tiendra “idéalement le 21 juin” a déclaré ce mardi porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye. Cette date n'a rien encore d'officiel. Lundi soir Emmanuel Macron a simplement assuré que le 2e tour des élections allait être décalé. Ce jour lors du conseil des ministres le gouvernement a pris un décret abrogeant la convocation des électeurs pour le second tour dimanche. Un projet de loi est en préparation pour reporter le scrutin “à une date ultérieure, au plus tard au mois de juin”, a déclaré Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur.

D'ici là, un rapport des experts de la santé devrait déterminer si l'élection pourra avoir lieu avant l'été. “Dans l'hypothèse où ça ne serait pas le cas, nous serions amenés à prendre des dispositions législatives” pour le reporter “par exemple à l’automne”, a précisé Sibeth Ndiaye.

Pour les maires élus au 1er tour, les conseils municipaux pourront avoir lieu entre vendredi et dimanche à huis clos.