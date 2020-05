Coronavirus à Lyon : la vente aux enchères pour les HCL s’achève dans quelques heures

Ceux qui souhaitent encore acquérir, pour la bonne cause, une raquette de Rafael Nadal ou un maillot collector de Tony Parker, n'ont plus que quelques heures devant eux.

La vente aux enchères d'objets de sportifs lyonnais organisée pour aider la Fondation des Hospices Civils de Lyon va être close dans moins de 5 heures. Organisée par la Ville de Lyon et la plateforme Agorastore.fr dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, cette levée de fonds propose des équipements de plus d'une cinquantaine de sportifs, clubs et marques. Pour le moment, c'est le maillots de Tony Parker célébrant ses 17 saisons aux San Antonio Spurs qui est le plus cher (3900€) devant la raquette de Rafael Nadal (1900€) ou encore le maillot dédicacé du FC Barcelone ( 1650€) et celui de l'Équipe de France de Sydney Govou (1050€) (pas un souvenir mémorable pour les Bleus qui s'est inclinés 0-1 à la Réunion en préparation du mondial 2010 avant l’échec que l'on connaît).

Des objets ont déjà été vendus à des prix très élevés. C'est le cas de l'ensemble tenue dédicacée et raquette dédicacée de Caroline Garcia (1500€) ainsi que du maillot de l'équipe de France de Sylvain Wiltord (match France-Suisse du 13 juin 2006) vendu 2850€.

La centaine de milliers d'euros était visée lors de cette vente aux enchères. Les lots seront envoyés aux acheteurs sous trois semaines et 100 % des fonds seront versés à la fondation HCL.