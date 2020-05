Coronavirus à Lyon : comment va fonctionner la réouverture des crèches ?

Les crèches de la ville de Lyon vont rouvrir à partir du 13 mai dans des conditions spécifiques et de façon échelonnée.

Les crèches de la ville de Lyon vont rouvrir leurs portes ce mercredi 13 mai. Une organisation spécifique va être mise en place “pour assurer la sécurité sanitaire des enfants, ainsi que des personnels, mais aussi des familles”, a indiqué la ville de Lyon.

Le protocole national prévoit notamment :

Un accueil progressif au sein d’une section de 10 enfants par établissement ;

le respect des mesures de distanciation physique entre adultes et de mise en œuvre des gestes barrières ;

le renforcement des protocoles de nettoyage ;

le port du masque pour les professionnels et les familles ;

la limitation des croisements d'enfants et d’adultes sur l'ensemble des temps de la journée – organisation de l’accueil des enfants et de leur départ de manière échelonnée si possible, temps de transmission à adapter.

“L'ensemble des établissements d’accueil du jeune enfant seront doté, en quantité suffisante et dès la reprise de l'accueil, du matériel sanitaire et équipements indispensables : savon, essuie main jetable, masques pour les professionnels, marquage au sol et aménagement des espaces, etc. Les personnels seront sensibilisés et accompagnés à la mise en place des protocoles sanitaires établis, aux gestes barrières et à la gestion des flux”, a assuré la municipalité

Quel calendrier de réouverture ?

le mercredi 13 mai : réouverture de 15 sections de 10 berceaux soit une à deux crèches par arrondissement ;

le lundi 18 mai , ce dispositif, sera complété par 15 équipements supplémentaires dans les mêmes conditions ;

début juin, selon la situation sanitaire, il sera envisagé l’ouverture d’autres équipements.

Les journées des 11 et 12 mai permettront aux équipes de sécuriser l'adaptation indispensable des organisations et l’aménagement des locaux dans chaque structure.

En tout, 30 crèches municipales ouvriront donc de manière progressive d’ici le 18 mai avec certaines règles :