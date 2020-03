Coronavirus à Lyon : 135, 200 euros ? quelle est l'amende pour défaut d'attestation de sortie

Les règles concernant l'amende à payer en cas d'absence d'attestation de sortie ont changé, avec quelques confusions à la clé.

Durant le confinement, toute personne qui souhaite sortir doit avoir une bonne raison de le faire et surtout une attestation de déplacement, permanente ou dérogatoire. Les règles concernant l'amende pour absence d'attestation ont changé après la publication d'un décret au Journal officiel.

Toute personne contrôlée sans attestation risque toujours 135 euros d'amende. Le changement concerne la récidive. En cas de nouveau contrôle dans un délai de quinze jours après la première contravention, une personne à nouveau sans attestation risquera une amende de 200 euros (majorée jusqu'à 450 euros). Avant ce décret, la récidive était punie par une mande de 1 500 euros.

Toute personne verbalisée à plus de trois reprises en 30 jours risquera une amende de 3 750 euros, et jusqu'à six mois de prison.