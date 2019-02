Consultation sur la publicité à Lyon : 5000 participations en ligne

Dans le cadre de l'élaboration du Règlement local de publicité intercommunal (RLPI), une consultation citoyenne a été lancée sur la place de la publicité dans l'espace public et notamment celle des écrans numériques. Déjà 5000 personnes ont participé.

Plus de 5000 personnes ont répondu à la consultation publique sur la publicité dans le Grand Lyon lancée fin janvier à l’initiative de l’UCIL (Union des comités d’intérêts locaux de la Métropole de Lyon) et du Collectif Plein la vue. Une consultation lancée en marge du Règlement local de publicité intercommunal (RLPI) sur lequel travaillent actuellement les services de la métropole.

“Sans présager des résultats de cette enquête, nous pouvons d’ores et déjà affirmer que les habitants du Grand Lyon veulent s’impliquer dans l’évolution de leur environnement urbain dont les dispositifs publicitaires, visibles dans et depuis les espaces publics, font indéniablement partie”, s'est réjoui Denis Eyraud, le président de l’UCIL.

Comme nous l'écrivions au début de la consultation, la méthodologie de celle-ci fait débat, même au sein des militants. Ainsi, les exemples de publicités données et qui accompagnent les questions ne sont pas floutés, ce qui introduit un biais dans la consultation (certaines publicités ou marques pouvant être plus clivantes que d'autres).

Du côté du Collectif Plein la vue ont invite toutes les personnes concernées a se rendre à la réunion publique organisée par la Métropole sur le projet de RLPI le jeudi 14 mars à 18h30 (salle Alain Mérieux à la Faculté Catholique, place des archives Lyon 2e) “Lors de cette réunion, nous donnerons les premiers résultats de cette consultation : les grands Lyonnais veulent-ils plus ou moins de panneaux, des écrans vidéo dans les rues, quels horaires d’extinctions pour les enseignes et panneaux publicitaires, etc. Rdv le 14 mars”, a déclaré Chloé Vasset, membre du collectif.