Circulation : l'A7 chargée, Bison Futé voit rouge dans le sens des retours

Bison futé classe la journée de ce samedi 24 août en « rouge» au niveau nationale dans le sens des retours et « orange » dans le sens des départs pour le Rhône. L'autoroute A7 restera très chargée.

Attention si vous prenez la route. Les axes routiers en direction de Lyon seront bien chargés ce samedi 24 août. Bison Futé classe la journée en "orange" dans le sens des départs pour le Rhône. Dans le détail, il est conseillé d'éviter l'autoroute A7 dans le sens des départs, entre Lyon et Orange, de 11h à 16h. Il faut compter environ 1 h de temps supplémentaire pour rejoindre les deux villes.

Axes chargés dans le sens des retours, circulation🟥très difficile et🟧difficile de vendredi 23 à lundi 26/08 sur tout le territoire

— Bison Futé (@BisonFute_MT) August 21, 2024

Dans le sens des retours, Bison Futé conseille d'éviter l’autoroute A7, entre Marseille et Orange de 10h à 14h et entre Orange et Lyon, de 11h à 18h. Demain, la circulation restera bien chargée sur l'A7, notamment entre Lyon et Orange, où il est déconseillé de prendre cet axe entre 12h et 18h.