Circulation différenciée à Lyon : les alternatives possibles à la voiture

La circulation différenciée devrait rester en place toute la semaine à Lyon à cause d'un pic de pollution à l'ozone. Quelles sont les alternatives possibles pour les conducteurs de véhicule Crit'Air 4 et 5, mais aussi ceux qui veulent laisser leur voiture à la maison ?

La circulation différenciée est à nouveau mise en place à Lyon à cause d'un épisode de pic de pollution à l'ozone. Elle pourrait être maintenue toute la semaine, la canicule accélère la production d'ozone sur le bassin rhodanien à partir des polluants primaires automobiles, industriels, comme l’oxyde d’azote (NOx) et les composés organiques volatils. (lire aussi : Qu'est-ce que la pollution à l'ozone).

Ainsi, les véhicules Crit'Air 4, 5 ou sans vignette n'ont pas le droit de circuler dans un périmètre qui englobe Lyon, Villeurbanne et Caluire-et-Cuire (lire ici). En cas de non-respect, les conducteurs risquent une amende de 68 euros pour les véhicules légers et 135 euros pour les poids lourds, mais surtout devront laisser leur véhicule stationné et repartir à pied. Dans ce contexte, plusieurs alternatives existent, certaines gratuites, d'autres à prix contenus.

Le vélo

Faire du vélo en pleine canicule et pic de pollution, un petit soupçon d'inconscience ? En vrai, non, bien au contraire. La concentration de pollution reste plus importante à l'intérieur d'un habitacle de voiture qu'à l'extérieur. En outre, les trajets ombragés à faire à vélo ne manquent pas à Lyon. Les berges du Rhône restent très agréables et légèrement plus fraîches que le reste de la ville grâce au fleuve. Bref, rien d'impossible avec une bonne paire de lunettes de soleil, une gourde, tout en allant à son rythme. Pour ceux qui n'ont pas de vélo personnel, durant le pic de pollution, Vélo'v propose un ticket une demi-heure gratuite qu'il est possible de demander plusieurs fois aux bornes dédiées ou via l'application.

Tick'Air TCL

Depuis le lundi 22 juillet, TCL a relancé son tick'air spécial pollution. Pour 3 euros, il permet de voyager en illimité pendant une journée sur l'ensemble du réseau.

Bluely

Les nouveaux usagers Bluely peuvent bénéficier d'une heure gratuite pour tout nouvel abonnement hebdomadaire (gratuit de base). Il faudra juste s'inscrire, remplir les documents, bref pour un usage instantané, on repassera, mais pour ceux qui veulent anticiper, c'est une solution.

Voiture personnelle

Les voitures avec trois personnes à l'intérieur ou plus ont le droit de circuler sans distinction de vignette Crit'Air (elle reste néanmoins obligatoire sur le pare-brise). Cette tolérance a été mise en place pour encourager le covoiturage. Il est ainsi possible de trouver d'autres personnes avec qui partager sa route grâce à la plateforme dédiée de la métropole de Lyon (voir ici). Attention, il faut toujours trois personnes au minimum dans la voiture, ce qui peut poser un problème à l'usage à ceux qui circuleraient avec un véhicule Crit'Air 4 ou 5. Si un passager descend au milieu du trajet et qu'il ne reste plus que deux personnes à bord de la voiture, il n'est plus possible de profiter de cette tolérance.